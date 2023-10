Koszty ogrzewania. Ile w tym roku zapłacimy za pellet?

Najdroższy buk, jesion i brzoza

Cena drewna opałowego zależy od gatunku i kaloryczności, czyli wydajności. Do najbardziej wydajnych gatunków należą: buk, jesion, brzoza oraz dąb. Najmniej kaloryczne są natomiast świerk, jodła oraz topola. I to właśnie one będą należały do najtańszych gatunków drewna.