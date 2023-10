Na kasztanach można zarobić. Ile płacą w skupach?

Warto jednak pamiętać, że nie wszędzie możemy zbierać grzyby czy jagody. Zgodnie z artykułem 153. kodeksu wykroczeń: "kto zbiera grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione albo sposobem niedozwolonym, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany". Co to oznacza? W przypadku jagód np. nie można zbierać ich za pomocą specjalnego podbieraka.