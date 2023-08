Kiedy początek roku szkolnego 2023/2024? Uczniowie dostali kilka bonusowych dni

Termin rozpoczęcia nowego roku szkolnego wynika z rozporządzenia ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego. Co do zasady rok szkolny rozpoczyna się 1 września, ale wyjątkiem są lata, kiedy ten dzień przypada w piątek, sobotę lub niedzielę. Tak właśnie jest w tym roku - 1 września to piątek. Dzięki temu uczniowie zyskają dodatkowe 3 dni wolnego, a swój rok szkolny rozpoczną w poniedziałek 4 września.