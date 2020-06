Kiedy powrót do szkół? Znamy decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej

Co z egzaminami? Szef MEN odpowiada

- W tych kilku dniach uczniowie nie będą realizowali kształcenia na odległość. Do tego jest jeszcze Boże Ciało, co powoduje, że według nas nie było już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach - dodał szef MEN .

Kiedy powrót do szkół? Komentarz resortu

Kiedy w takim razie będzie miał miejsce powrót do szkół? Zdaniem Dariusza Piontkowskiego będzie to możliwe już od września tego roku. - Przypomnę, że jest możliwość odbywania konsultacji, one będą mogły się odbywać do końca zajęć dydaktycznych, ale już fizycznie w dużych grupach całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami - przypomniał minister.