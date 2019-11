Kiedy przejść na emeryturę? Czasami nie warto pracować dłużej

Eksperci i politycy zachęcają, by na rynku pracy pozostać możliwie jak najdłużej, nawet gdy osiągnęło się wiek emerytalny. W przyszłym roku może być inaczej. Wielu osobom może opłacić się przyspieszyć przejście na emeryturę. Wszystko przez "trzynastkę".

Jak pisze środowy "Fakt", przyszły rok może być dla emerytów wyjątkowy. Wbrew temu, co zazwyczaj doradzają eksperci, może się okazać, że nie warto zostawać na rynku pracy dłużej.

Dla wielu emerytów może się to okazać wystarczający wabik, by wniosek o przejście na emeryturę złożyć w ZUS w pierwszych kilku tygodniach roku. Tym samym wszystkie apele polityków, by pracować tak długo jak się da, mogą wziąć w łeb.