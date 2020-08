Kiedy warto skorzystać z usług firmy windykacyjnej?

Wówczas windykator działa na rzecz wierzyciela jako pełnomocnik. W takiej sytuacji zapłacimy firmie windykacyjnej prowizję, zwykle jest to procent od odzyskanej kwoty. Windykator w naszym imieniu może przeprowadzić szereg czynności zmierzających do odzyskania wierzytelności. Odzyskując nasze należności, może z całą pewnością przesyłać wezwania do zapłaty dłużnikowi, wysyłać SMS-y i e-maile z przypomnieniami o konieczności zapłaty, a nawet dzwonić do dłużnika, w celu ustalenia warunków spłaty zadłużenia. Reguluje to Kodeks Cywilny, który określa to jako “odpowiadający celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego”. W ostateczności może nawet wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę długu w imieniu wierzyciela, pod warunkiem, że posiada stosowne pełnomocnictwo.