Kiedy wypłaty "trzynastek"? Tyle seniorzy dostaną na rękę

Wysokość trzynastej emerytury jest równa wysokości najniższego świadczenia emerytalnego obowiązującego od 1 marca. Oznacza to, że w 2024 r. do emerytów i rencistów trafi dodatek w kwocie 1780,96 zł brutto. Od tej kwoty zostaną jednak odjęte potrącenia - np. na poczet zaliczki na składkę zdrowotną. Wysokość "trzynastki" netto wyniesie więc ok. 1620,67 złotych.