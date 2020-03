Kierowca z Iranu już w domu. Fardin dotarł do ojczyzny

Kierowca ciężarówki, którego historią przez kilka miesięcy żyła Polska, jest już w domu. W środę wieczorem Fardin Kazemi ufundowanym przez Polaków pojazdem dotarł do bazy w irańskiej miejscowości Khoy. "Najważniejsze, że już w domu" - cieszą się organizatorzy zbiórki.

Na profilu Iranian International, który dokumentuje podróż Fardina do Iranu, w środę wieczorem pojawiła się informacja, że mężczyzna dojechał do domu. Jego ciężarówka zjechała do bazy w miejscowości Khoy, niedaleko granicy z Turcją i Armenią.