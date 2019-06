KiK rośnie w siłę. Do końca roku 40 sklepów

W ostatnich tygodniach sieć uruchomiła 3 nowe sklepy, otwarcie dwóch kolejnych planowane jest na ostatni tydzień czerwca.

Sieć sklepów odzieżowych KiK planuje ekspansję. W sumie do końca roku zamierza zwiększyć liczbę placówek o 40 sklepów - pisze portal dlahandlu.pl . Wówczas to przekroczy liczbę 300 lokalizacji w Polsce.

- Będą to miejsca komfortowe i przestronne – średnia powierzchnia naszych sklepów to ok. 650 mkw. Odpowiednia przestrzeń, dogodna lokalizacja i parking to kanon, którym kierujemy się w wyborze nowych lokalizacji i do którego przyzwyczailiśmy naszych klientów – zaznacza cytowany na łamach portalu Adam Puk, expansion manager sieci sklepów KiK.