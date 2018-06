Kilka milionów jaj skażonych antybiotykiem. Były dostępne m.in. w Biedronce, Carrefourze i Piotrze i Pawle

Wycofanie z obrotu dużej partii jaj z powodu skażenia lazalocydem nakazały terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej. Antybiotyk przez pomyłkę trafił do paszy kur niosek u jednego producenta.

Skażenie pozostałościami antybiotyku dotyczy jaj oznaczonych na skorupkach kodem 3 - PL 30211306 z terminami przydatności do spożycia od 15.06.2018 do 06.07.2018.

Okazuje się też, że właściciel kurników, w których doszło do pomyłki, już 9 czerwca wysłał maile z ostrzeżeniem do wszystkich odbiorców, by nie wprowadzali tych jaj do obrotu.