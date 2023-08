"Klątwa 35-latka". Niepokojący trend w Chinach

"Klątwa 35-latka" - problemy na rynku pracy

To stosunkowo nowy fenomen w chińskim społeczeństwie. Określenie został pierwotnie użyte w mediach społecznościowych, aby opisać pogłoski o masowych zwolnieniach pracowników w tym wieku przez duże firmy technologiczne. Potem zaczęto stosować go do zobrazowania trendu na rynku pracy, gdzie wiele firm i instytucji, w tym rządowych, wyklucza osoby w tym wieku – pisze portal CNN.