Klienci Biedronki wymieniali się naklejkami z piłkarzami. Nowa akcja sieci handlowej

W sobotę przy 627 Biedronkach w całej Polsce klienci dyskontu wymieniali się kartami i naklejkami z piłkarzami, które można zdobyć, robiąc zakupy. - Wiemy, że to ułatwi im zebranie całej kolekcji - podkreśla przedstawiciel sieci handlowej.

Tym razem sieć nie tylko namawia klientów do zakupów, ale też ułatwia im wymianę już zebranych kart, tak by każdy miał większe szanse jak najszybszego uzupełnienia całego albumu.

