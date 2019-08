Klient McFit oburzony. Siłownia zrobiła z niego dłużnika

Umowa z McFit podpisana na 20 miesięcy, opłacona z góry. Jakież było zdziwienie, gdy klient popularnej sieci siłowni został dłużnikiem i grożono mu komornikiem. Jak się okazało, automatycznie przedłużono mu umowę.

O bulwersującej sprawie związanej z siecią siłowni McFit informuje jeden z jej byłych klientów. W tym konkretnie przypadku związany był umową z siłownią McFit Nowy Świat w Warszawie. Pan Paweł jakiś czas temu skorzystał z oferty, jak sam to opisuje na swoim Facebooku, na wykupienie członkostwa na 20 miesięcy w ramach specjalnej oferty cenowej, płatnej z góry.

"20 miesięcy minęło, umowa (opłacona w całości z góry) została zrealizowana. Po kilkunastu miesiącach treningów wróciłem do trybu kanapowca. (...) Ostatnio podjąłem myśl o powrocie do ćwiczeń. Już miałem wracać do McFIT, gdy kilka dni temu odebrałem telefon z tajemniczej kancelarii: osoba w dość niesympatyczny sposób poinformowała mnie, że jestem dłużnikiem, że nie rozwiązałem umowy pisemnie w odpowiednim terminie, że mój dług będzie egzekwowany sądowo i że sprawą zajmie się komornik" - czytamy.