Klient nasz pan. Niewykluczone, że Lidl otworzy w Irlandii swój pierwszy pub

Wypić piwo albo dwa, spotkać się z kolegami, zagrać z nimi w karty – i to wszystko w pubie w Lidlu. Dyskont chce przetestować swój nowy pomysł najpierw w Irlandii.

W Irlandii Lidl przejął niedawno nieruchomość, w którym do niedawna mieścił się popularny i działający od niemal półwiecza pub Belgard Inn. Stali bywalcy nie mogą odżałować jego zamknięcia, ale być może wkrótce powitają go w nowej odsłonie – informuje Next Gazeta.