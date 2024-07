Klient zobaczył wysokie opłaty na koncie. Gigant komentuje aferę

Termin płatności faktury był wyznaczony na 18 lipca. Klient obawiał się, że jeśli nie ureguluje niesłusznie nałożonej opłaty, to rozpocznie się proces windykacyjny, który może zakończyć się zajęciem komorniczym. Dlatego apelował do Play o jak najszybsze usunięcie błędnych danych w systemie, zanim sprawa stanie się zbyt trudna do skorygowania.