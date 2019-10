Kłopoty właścicieli sieci sklepów Biedronka. Byli pracownicy i dostawcy przyłączają się do postępowania UOKiK

Przeciwko Biedronce wystąpi przed UOKiK stowarzyszenie "Stop Wyzyskowi – Biedronka". Jej przedstawiciele zapewniają, że posiadają szereg dokumentów i zeznań świadków pokazujących negatywne praktyki firmy.

Stowarzyszenie "Stop Wyzyskowi – Biedronka" zrzesza byłych pracowników i dostawców firmy. Zarzucają oni sieci, że działała na ich szkodę. Na ich stronie internetowej znaleźć można licznik wskazujący kwotę i ustawowe odsetki, "które Biedronka fałszując ewidencje czasu pracy ukradła kasjerkom". Obecnie wskazuje on ok. 327,5 mln złotych i jest na bieżąco aktualizowany.

UOKiK wszczął postępowanie wobec Biedronki, które dotyczy nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Kontrolerzy wysnuli takie przypuszczenie po skontrolowaniu dokumentów sieci. Grozi jej kara do 3 proc. wysokości jej obrotów, czyli do 1,5 mld złotych. "Rz" informuje, że postępowanie jest już na zaawansowanym poziomie – Biedronka ma czas do 4 listopada, aby wysłać wyjaśnienia do urzędu. UOKiK wydłużył ten termin na prośbę firmy.