Klozeciak nowym superbohaterem. MPWiK zachęca do zabawy z obrońcą sedesu

Warszawskie MPWiK powołało do życia nowego bohatera, który oprócz dobrze znanego już dzieciom Kropelka będzie bohaterem akcji "Sedes to nie kosz na śmieci”. Ulubioną zabawą Klozeciaka jest aportowanie przepychaczki do sedesów.

Nowa akcja MPWiK. Z przymrużeniem oka o poważnych sprawach (MPWIK, Fot: Materiały prasowe)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Warszawy już od 2007 roku prowadzi autorski program edukacyjny "Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem". Podczas zajęć prowadzonych przez pracowników firmy dzieci wprowadzane są w złożony świat skomplikowanych procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

W tej historii ich przewodnikiem jest pan Kropelek. Postać wyjaśnia dzieciom, skąd bierze się woda w kranach i co się z nią dzieje, kiedy już spłynie do ścieków. Tam pojawia się kolejny bohater akcji "Sedes to oni kosz na śmieci".

Klozeciak uwielbia brudną wodę. Przytula się absolutnie do wszystkiego, co jeszcze przed chwilą było czyste, a jego ulubioną zabawą jest aportowanie przepychaczki do sedesów.

Pantofelek i Klozeciak będą się bawić teraz razem w komputerowych grach edukacyjnych MPWiK. Zadaniem dzieci będzie ochrona sedesu przed śmieciami.