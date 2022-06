Kluczowa inwestycja niemal gotowa. Do Polski popłyną gigantyczne ilości gazu

Jesienią zacznie działać Baltic Pipe, nowy gazociąg, dzięki któremu gaz z Norwegii będzie można przesyłać do Danii i Polski. We wtorek szef Duńskiej Agencji Energetycznej zapowiedział, ile surowca będzie chciał pozyskiwać tą drogą jego kraj. Tym samym wiadomo, jak dużą część przepustowości będzie mogła wykorzystać Polska. Z zapowiedzi wynika, że będzie to ilość, która w ogromnym stopniu zastąpi dostawy z Rosji.