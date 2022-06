Rosja coraz ostrzej pogrywa z Unią. Drastyczne ograniczenia w dostawach gazu

Przypomnijmy, Polska nie dostaje gazu z Rosji już od końca kwietnia. Rosjanie za powód podają niezastosowanie się do ich żądań, by za surowiec płacić w rublach, wbrew zapisom z kontraktu. W ostatnich tygodniach natomiast Moskwa mocno ogranicza przesył przez położony na dnie bałyku, łączący Rosję z Niemcami gazociąg Nord Stream. Oficjalny powód to m.in. problemy z konserwacją gazociągu Nord Stream. Gazprom obwinia za to zachodnie sankcje.