Skąd Polska będzie brała gaz? Od dłuższego czasu szykowaliśmy się na rozwód z Gazpromem

Transport gazu do odbiorców jest realizowany zgodnie z ich bieżącym zapotrzebowaniem - uspokajała w środę spółka Gaz-System. Jak tłumaczyła, trwa proces tłoczenia gazu do magazynów, a poziom ich wypełnienia wynosi ok. 80 proc. - Z szantażem gazowym Rosji, z tym pistoletem przystawionym do głowy, poradzimy sobie tak, aby Polacy tego nie odczuli - zapewniał też w środę premier Mateusz Morawiecki.