Kodeks pracy 2019. Zmiany w dokumentacji pracowniczej i Pracownicze Plany Kapitałowe

Najnowsze zmiany w kodeks pracy zostały wprowadzone w styczniu 2019 r. Najważniejsze z nich dotyczą wprowadzenia rządowej rewolucji emerytalnej oraz i dokumentacji pracowniczej.

Kodeks pracy 2019. Pracownicze Plany Kapitałowe

Na początku obejmie on pracowników zatrudnionych w dużych firmach (co najmniej 250 zatrudnionych osób lub roczny obrót ponad 50 mln euro), w kolejnych latach średnich i małych, a także pracowników budżetówki (do 2021 r.).

Dodatkowo pracodawca będzie dopłacał do PPK kwotę w wysokości 1,5 proc. brutto naszej pensji a państwo raz w roku dołoży do tego 240 zł. Każdy pracownik będzie mógł także zwiększyć kwotę potrącaną z jego pensji na cel emerytalny do 4 proc. Równocześnie pracodawca podwyższa swój wkład do tej samej wysokości.