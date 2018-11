Kokaina w bananach. "Pewnie ją będą palić na stosie"

Wraz z bananami z Ekwadoru do Polski trafiła... kokaina. Znajdują ją kolejni pracownicy sklepów spożywczych na terenie całego kraju. Mówi się nawet o 170 kilogramach narkotyku. Co się teraz stanie z kokainą? Policja jeszcze nie wie, ale chemicy mówią, że najlepiej będzie ją po prostu... spalić.

Co dalej? W Komendzie Głównej Policji jeszcze nie potrafią nam jeszcze powiedzieć, co się stanie z narkotykami, choć niemal na pewno zostaną zniszczone. Słyszymy, że może po prostu kokaina zostanie spalona, ale może zostaną też użyte specjalne substancje, które niszczą kokainę.

"Palenie narkotyków - tak to się robi w Azji"

Dodaje, że to bardzo popularna metoda pozbywania się narkotyków w Azji. Ekspert wyjaśnia, że w takich sytuacjach po prostu odgradza się teren i odpowiednio się go zabezpiecza, by nie wszedł tam nikt niepowołany Trzeba oczywiście też przygotować ludzi, którzy będą pracowali przy spalaniu substancji - muszą mieć na przykład specjalne maski. Potem jednak można już spalić kokainę "na stosie", jak to ujmuje ekspert.