Kolejki do paczek. "Co roku to samo"

- Kurier czeka z paczkami do 13:00. Ho, ho, ho - napisała na forum dla mieszkańców pani Agnieszka z Warszawy. Kobieta umieściła też filmik, na którym widać grupę kilkunastu osób, które czekają po paczki. U góry artykułu widać stopklatkę z tego nagrania.

Materiał powstał na początku grudnia. Osoby na zdjęciu to klienci, którzy zamówili przez internet swoje paczki. Najwyraźniej paczkomat, w którym miały się znaleźć, był przepełniony. W takich sytuacjach kurier wydaje przesyłki prosto z busa.

Co do zasady klient powinien otrzymać SMS-a z powiadomieniem, że paczka będzie wydawana z samochodu. Podczas odbioru należy podać cztery ostatnie cyfry numeru paczki. W tym roku, z uwagi na pandemię, ważne jest też, by zachować odstęp w kolejce.