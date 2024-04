Kolejna podwyżka za przejazd autostradą A4. Sprawdź, ile zapłacisz

Spór o podwyżki na A4

To nie pierwsza podwyżka w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że w połowie stycznia 2024 r. na odcinku koncesyjnym zniesiono zniżkę za przejazd z wykorzystaniem płatności automatycznych, co oznaczało podwyżkę dla korzystających dotąd z tej oferty z 13 zł do 15 zł. Jak ostatnio pisał portal money.pl, z podwyżkami nie zgadza się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która już w lutym komentowała zamiar podwyżek.