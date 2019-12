Kolejny lek na zgagę wycofane z obrotu. Tym razem - tabletki musujące

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie Polski 15 serii tabletek musujących Riflux, hamujących wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Polpharma tłumaczyła, że we wrześniu 2019 r. w konsekwencji informacji uzyskanych w systemie Rapid Alert w całej Unii Europejskiej doszło do prewencyjnego wstrzymania w obrocie wszystkich produktów zawierających substancję czynną ranitidinum. Polpharma wystąpiła do GIF o wycofanie Ranigastu, gdy otrzymała wyniki badań, które potwierdziły przekroczenie dopuszczalnego limitu NDMA w substancji użytej do wytworzenia tego leku.