Kolejny poszkodowany, który zaufał ofercie zakupów grupowych. 6 tysięcy złotych zablokowane na rachunku biura

Sprawdził wiarygodność biura podróży w dokumentach, przeczytał opinie innych klientów. Wszystko na nic. Pan Andrzej od dwóch miesięcy czeka na zwrot prawie 6 tys. zł za wczasy w Hiszpanii.

Przed kilkoma dniami opisaliśmy sprawę pani Beata, która przez #dziejesie powiadomiła nas o tym , że od 2 miesięcy czeka na zwrot zaliczki od biura podróży, które w ostatniej chwili odwołało wycieczkę do Hiszpanii . Ofertę nasza Czytelniczka kupiła za pośrednictwem serwisu zakupów grupowych Okazik.

- Kasa zwrócona. Część (ok. 19 proc.) oddał Okazik, a resztę biuro podróży. Jeszcze raz bardzo dziękuję za skuteczną interwencję - napisała w czwartek rano do redakcji Wirtualnej Polski pani Beata.

Okazuje się, że problem może dotyczyć większej liczby Polaków. Zgłosił się do nas pan kolejny rozczarowany klient. Pan Andrzej od 61 dni czeka, by biuro podróży Planik Travel z Kołobrzegu zwróciło mu 5 880 zł.

Nie zainteresował go alternatywny kierunek zaproponowany przez organizatora, więc poprosił o zwrot pieniędzy. Scenariusz był taki sam jak u pani Beaty: biuro obiecało przelać pieniądze w ciągu kilku dni.

- Do tej pory nie otrzymałem ani grosza, mimo wysłania wezwania do zapłaty, kilku rozmów telefonicznych oraz interwencji policji – opowiada.

Skontaktowaliśmy się z niedoszłym organizatorem. Nenad Krstulović z Planik Travel szybko zakończył rozmowę wyjaśniając, że nie ma do dodania nic nowego ponad to, co powiedział przed kilkoma dniami (czyli że o sprawie wie i ma zamiar w najbliższym tygodniu dokonać zwrotu). Opóźnienie wynikać ma z zatoru finansowego, który powstał po tym, jak w krótkim czasie biuro zorganizowało kilka wyjazdów i na bieżąco wydawało zgromadzone na rachunkach pieniądze.