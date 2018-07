Nasza Czytelniczka kupiła wczasy na zakupach grupowych. Nie zobaczyła ani obiecanej Hiszpanii, ani wpłaconej zaliczki

Pani Beata od 2 miesięcy czeka na zwrot zaliczki za wycieczkę, którą kupiła w serwisie zakupów grupowych. Bezskutecznie szukała pomocy w dziale obsługi klienta. Szef biura podróży telefon odbierał, ale cierpliwie tłumaczył, że pieniądze zwróci – gdy będzie miał. Bo na razie ma pilniejsze wydatki.

- Czterokrotnie kontaktowałam się z infolinią. Nie uzyskałam żadnej informacji na temat tego, kto i jak ma mi zwrócić środki. Za każdym razem po dokładnym przedstawieniu stanu faktycznego otrzymywałam odpowiedź w rodzaju: "księgowość już nie pracuje, proszę o kontakt w poniedziałek", "już piszę maila do księgowości”, „proszę się nie martwić, zwrócimy pani środki", "my oddamy pani tylko część środków, resztę proszę egzekwować od firmy Planik Travel" – relacjonuje swoją walkę o zwrot blisko tysiąca złotych.

Ma żal do pracowników infolinii, że przez cały czas wprowadzali ją w błąd. W swoim regulaminie Okazik.pl pisze, że choć odpowiedzialnymi za rzetelne wykonanie usług są partnerzy, czyli na przykład biuro podróży, to jednak serwis "dokłada wszelkich starań, aby ich jakość oraz zgodność opisu ze stanem faktycznym spełniały najwyższe standardy".

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wędruje pocztą za kilka dni trafi do rąk pracowników biura podróży. Może okaże się niepotrzebne, gdyż biuro, z którym udało się nam skontaktować, deklaruje, że pieniądze jak najbardziej ma zamiar zwrócić.

W jego przekonaniu nie ma powodu do paniki, bo "to nie jest taka wysoka kwota". Na naszą uwagę, że dla niektórych ludzi zamrożenie tysiąca złotych może oznaczać niemożność jakiegokolwiek wyjazdu, przyznał, że sytuacja rzeczywiście jest niezręczna.

Dziś lwią część ofert stanowi turystyka: noclegi hotelowe ze zniżką, przecenione wycieczki z biur podróży. Klient musi pamiętać, że choć o ofercie dowiaduje się z serwisu zakupów grupowych, to umowę podpisuje z faktycznym wykonawca usługi. Pośrednik jedynie łączy kupujących i sprzedających, ale w razie problemów z realizacją usługi klient kieruje roszczenia do usługodawcy.

Podstawowym narzędziem, które do tego służy, jest rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzony przez marszałka województwa, w którym biuro jest zarejestrowane. Możemy to sprawdzić dzwoniąc do urzędu marszałkowskiego lub wchodząc na stronę Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, która dostępna jest w internecie.

W rejestrze sprawdzimy, czy biuro jest zarejestrowane i czy nie toczą się wobec niego jakieś postępowania. IV Dział zawiera "Informacje o zakazie prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru oraz o wykreśleniu z rejestru na wniosek przedsiębiorcy". Jeśli biuro, którego ofertą jesteśmy zainteresowani, zostało do niego wpisane – czym prędzej trzeba poszukać innego organizatora wyjazdu.