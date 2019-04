Bez muzyki i ostrych świateł. Sklep wprowadza "ciche godziny"

Częstochowski Auchan stworzy osobom ze spektrum autyzmu wygodne warunki do robienia zakupów. To, czego my nawet nie dostrzegamy, dla nich może być nieznośnym utrudnieniem.

Plakat informujący o "cichych godzinach" (East News, Fot: Wojciech Strozyk/REPORTER)

Głośna muzyka, jasne światło, intensywne zapachy – to wszystko, czego większość ludzina co dzień nawet nie dostrzega, dla osób ze spektrum autyzmu jest prawdziwą męczarnią. Zupełnie inaczej odczuwają oni bodźce, więc nawet kilkunastominutowe przebywanie w głośnym miejscu męczy ich i powoduje rozdrażnienie. Z tego powodu zwykłe zrobienie zakupów przez osobę ze spektrum autyzmu urasta do rangi prawdziwego problemu.

W równie trudnej sytuacji są rodzice i opiekunowie tych osób, którzy zabierają swoich podopiecznych na zakupy.

Sklep Auchan Częstochowa Północ wyszedł naprzeciw ich potrzebom i zapowiedział, że w każdy wtorek w godzinach15-17 stworzy takie warunki, by klienci ze spektrum autyzmu mogli w bardziej korzystnych warunkach zrobić zakupy. Sklep nazwał to "Cichymi godzinami".

"W tym czasie w sklepie zostanie przyciemnione oświetlenie, wyłączone wszystkie telewizory, wyłączona muzyka i komunikaty. Wydzielona zostanie dodatkowa kasa uprzywilejowana".

Sklepy na Zachodzie coraz bardziej zauważają potrzebny klientów ze spektrum autyzmu i pokrewnymi zaburzeniami. W Polsce handlowcy mają mniejszą świadomość, ale może kwestią czasu jest, kiedy się to zmieni.