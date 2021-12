Tak dobrze nigdy nie zarabialiśmy. Eksperci zgodni: pensje będą dalej rosły

Wzrost zatrudnienia powyżej oczekiwań rynkowych

PIE zwraca uwagę na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, który wzrósł w listopadzie z 0,5 do 0,7 proc. r/r. Jest to wzrost powyżej oczekiwań rynkowych (0,5 proc.). Analitycy wykazali przy tym, że liczba miejsc pracy wciąż jest jednak o 1,2 proc. niższa niż przed pandemią. W teorii oznacza to utratę ok. 77 tys. etatów.