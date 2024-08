Kolorowe paski na każdej paście do zębów. Niewielu wie, co oznaczają

Z raportu pt. "Tajemnicze paski. O co chodzi z kolorowymi oznaczeniami na tubach past do zębów?" wynika, że prawie 77 proc. Polaków nie potrafi wyjaśnić znaczenia kolorowych pasków na tubkach past do zębów, a ponad 15 proc. nie pamięta, do czego one służą. Zaledwie około 8 proc. badanych uważa, że rozumie, o co w nich chodzi, choć według ekspertów to rozumienie może być mylne.