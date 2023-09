Kompromitacja reprezentacji. Sponsor nie wytrzymał. Dobitny komentarz

Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w niedzielę w Tiranie z Albanią 0:2. To już trzecia porażka w trwających eliminacjach mistrzostw Euro 2024 i najgorszy bilans w kwalifikacjach do wielkiego turnieju od 10 lat. Wydaje się, że biało-czerwoni na razie robią wszystko, by nie awansować na najbliższe mistrzostwa Europy.