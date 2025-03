Wyższe opłaty w sanatoriach. Podwyżka już niebawem

Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa jedynie koszty zabiegów, a kuracjusze muszą samodzielnie pokryć koszty zakwaterowania. Ceny w sanatoriach współpracujących z funduszem różnią się w zależności od pory roku. W okresie wiosenno-letnim, od 1 maja do 30 września, ceny są wyższe, natomiast w sezonie jesienno-zimowym, od 1 października do 30 kwietnia, obowiązują niższe stawki.

Różnice w cenach są znaczące. Przykładowo za pełen turnus po 1 maja w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym kuracjuszowi przyjdzie zapłacić 858,90 zł zamiast 684,60 zł. Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym to koszt 573,30 zł (podwyżka z 462,70 zł), a pokój wieloosobowy z analogicznymi udogodnieniami to wydatek 310,80 zł (w sezonie zimowym to 262,50 zł).