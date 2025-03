Czarne chmury kłębią się nad pracownikami. Niepokojące dane z firm

W styczniu 2025 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,4 proc., co jest wynikiem zbliżonym do zeszłorocznego .

Według najnowszego raportu "Barometr Polskiego Rynku Pracy", opracowywanego przez Personnel Service od ośmiu lat, odsetek firm planujących zatrudnienie nowych pracowników zmniejszył się do 16 proc. z 28 proc. w poprzednim roku . Równocześnie wzrosła liczba przedsiębiorstw przewidujących redukcję etatów, osiągając 17 proc ., co stanowi wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu do 2024 roku.

Pracodawcy obawiają się pogorszenia sytuacji gospodarczej. Z badania wynika, że 33 proc. firm spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji, co stanowi wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu do zeszłego roku. To właśnie te obawy skłaniają przedsiębiorstwa do planowania redukcji zatrudnienia.