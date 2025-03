Klamka zapadła. Koniec z tym sposobem ukrywania się dłużników

Jak podaje infor.pl, obecnie komornicy w Polsce nie mają możliwości zajmowania środków zgromadzonych na kontach Revoluta. Wynika to z faktu, że fintech nie jest częścią systemu OGNIVO, który służy do wymiany informacji pomiędzy bankami a organami egzekucyjnymi, co pozwala na szybkie blokowanie rachunków dłużników.