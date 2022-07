W krótkim czasie obniżki na stacjach. Znamy nowe ceny

- Ceny benzyny w ciągu najbliższych dwóch tygodni mogą spaść w okolice 7,50 zł za litr, ceny oleju napędowego wyniosą ok. 7,60 zł za litr. - powiedziała w programie "Newsroom" WP Urszula Cieślak, analityk BM Reflex. – I od tych cen należy odliczyć 30 gr promocji. Myślę, że na większe obniżki nie ma co liczyć. Część paliw pochodzi z importu. Głęboka presja na ceny paliw może wpłynąć na brak opłacalności importu. To może w przyszłości spowodować duże podwyżki. Uważam zatem, że w detalu nie ma co już liczyć na większe rabaty. Pamiętajmy też, że promocje koncernów trwają tylko do końca wakacji i pewnie nie zostaną przedłużone.