Konflikt górali o ziemię. Głazy zamiast parkingu w Dolinie Chochołowskiej

Co na to Wspólnota? Jej szef Jan Piczura, który jest również działaczem Prawa i Sprawiedliwości w powiecie tatrzańskim odpowiedział, że organizowano spotkania, ale przychodził na nie zięć właściciela działki. A zięć nie ma upoważnień. Do tego dochodzi kwestia "niszczenia własności Wspólnoty". Dlatego postanowiono zamontować trwałe ogrodzenie. Ustawiono też głazy.