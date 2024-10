Konflikt na wsi. Mają problem z "roszczeniowymi mieszkańcami"

"Wieś to teren dedykowany produkcji rolniczej"

Tomarz Parzybut skomentował także głośny wyrok dla Szymona Kluki, rolnika spod Łodzi. Kluka to hodowca świń, który - zgodnie z decyzją sądu - ma zapłacić łącznie ok. 100 tys. zł odszkodowania dla sąsiadów. Ci pozwali go w związku z uciążliwym zapachem emitowanym przez chlewnię. Kluka posiada ok. 360 zwierząt.