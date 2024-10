Wraca sprawa rolnika skazanego za odór. Ministerstwo zabrało głos

Poza tym wskazał, że instytucja poprosi ministra o wysłanie pisma do RPO lub prokuratury, "aby było jasne, że rząd popiera rolnika". Wszystko wskazuje zatem na to, że do tej pory ministerstwo nie podjęło jeszcze żadnych konkretnych kroków w sprawie rolnika, który w najbliższych dniach będzie musiał zapłacić karę.