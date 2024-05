Koniec cenowego szaleństwa. Truskawki na polską kieszeń

Porównanie cen jest trudne

Kmera podkreśla, że cena truskawek jest uzależniona od aktualnej podaży, ale również od sposobu, w jaki są one pakowane. Na rynku hurtowym w Broniszach cena za kilogram truskawek obecnie oscyluje w granicach od 10 do 16 złotych. Jeszcze kilka dni temu było to od 20 do 30 złotych. Ekspert zwraca uwagę, że porównanie tegorocznych cen z tymi sprzed roku jest trudne, ponieważ wegetacja w tym roku jest przyspieszona o 2-3 tygodnie. W zeszłym roku ceny tych owoców zaczęły spadać dopiero po 20 maja.