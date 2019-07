TVP uderza w IKEĘ i jednocześnie ją promuje. Oto co wspólnego ma LGBT ze szklanką do whisky

Sprawa zwolnienia pracownika IKEA za cytowanie Biblii i niechęć do środowiska LGBT znalazła się na paskach Wiadomości. Te jednak nie przesłoniły popularnej szklanki sprzedawanej przez tę sieć, która towarzyszy wydaniom dziennika.

Internauci szybko zidentyfikowali popularną szklankę, którą prezenterzy "Wiadomości" mają w zasięgu ręki i kadrze kamery dziennika TVP. To szklanka do whisky FRASERA, sprzedawana przez sieć IKEA. Nie miałoby to większego znaczenia, gdyby nie sugestywne paski emitowane w programie informacyjnym.