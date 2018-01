Koniec z peelingiem. Zakaz używania mikrogranulek w kosmetykach dotarł do Europy

Kosmetyki z plastikowymi mikrogranulkami nie mogą być już produkowane w Wielkiej Brytanii. Od lipca będzie obowiązywał zakaz ich sprzedaży. Zanim zakaz dotarł na Wyspy, wprowadzili go Amerykanie. Wkrótce tym tropem może pójść Unia Europejska, a tym samym Polska.

We wtorek weszło w życie nowe prawo w Wielkiej Brytanii. Od tego momentu plastikowe mikrogranulki nie mogą być już stosowane w kosmetykach i produktach do pielęgnacji ciała. Na razie obowiązuje jedynie produkcji takich produktów, ale od lipca nie będą już także sprzedawane.

Skąd taka decyzja? Jak informuje "The Guardian", tysiące ton plastikowych kuleczek z produktów spływają co roku do morza, gdzie szkodzą dzikiej przyrodzie i mogą być ostatecznie połykane przez ludzi i zwierzęta. Te po prostu mylą je z pokarmem.