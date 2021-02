WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse Gospodarka + 3 żywnośćjedzeniehandel Agata Wołoszyn 1 godzinę temu Konserwanty na owocach cytrusowych. Pan Marek zaskoczony mandarynkami z imazalilem Na mandarynkach, pomarańczach i innych cytrusach znajduje się szkodliwa substancja – imazalil. Sklepy mają obowiązek informować o tym, że owoce są nim pokryte, ale najczęściej robią to "drobnym druczkiem". Tymczasem wystarczy zjeść 2-3 sztuki dziennie, by przekroczyć dzienne limity i zwiększyć ryzyko zachorowania na raka. Share Na mandarynkach, pomarańczach i innych cytrusach znajduje się szkodliwa substancja – imazalil. Źródło: Unsplash.com, Facebook Owoce cytrusowe trafiające do naszego kraju pochodzą z różnych zakątków świata. Dlatego aby przetrwały wiele dni w transporcie, a potem wyglądały atrakcyjnie w sklepie, traktuje się je konserwantami. A te przedłużają ich przydatność do spożycia i poprawiają ich wygląd. Zazwyczaj informację o zastosowanym konserwancie znajdziemy na zbiorczej skrzynce z danymi owocami. Czasem trzeba poprzesuwać inne kartony i użyć trochę siły, aby finalnie znaleźć informację, czym zakonserwowano dane cytrusy. Handlowcy i producenci nie umieszczają tych napisów w widocznym miejscu. WP Zazwyczaj informację o zastosowanym konserwancie znajdziemy na zbiorczej skrzynce z danymi owocami. Źródło: WP , Fot: Agata Wołoszyn WP Zazwyczaj informację o zastosowanym konserwancie znajdziemy na zbiorczej skrzynce z danymi owocami. Źródło: WP , Fot: Agata Wołoszyn "Zastosowano imazalil" Pan Marek, będąc na zakupach w Auchan, zaobserwował, że przy mandarynkach sprzedawanych luzem widnieje informacja: "zastosowano imazalil". Na dodatek, napisana taką samą czcionką, jak główny napis "mandarynki". WP Tak oznaczono zastosowanie imazalilu w jednym ze sklepów Źródło: WP , Fot: Agata Wołoszyn Czym jest imazalil? To środek grzybobójczy, który zapobiega pleśnieniu owoców. Ta substancja znajduje się na ich skórce – nie w miąższu, ale czasami sami jesteśmy w stanie przenieść ją - w trakcie obierania - do środka pomarańczy, mandarynek czy banana i… zjeść. A nasze zdrowie może na tym ucierpieć. Jego biznes upadał, postanowił go otworzyć. Reakcja ludzi wzruszyła go do łez Dlaczego w jednym ze sklepów Auchan informacja o zastosowanym konserwancie zajmuje "czołowe" miejsce i każdy ma do niej dostęp, a w innych sklepach zazwyczaj musimy przewracać skrzynki, żeby się tego dowiedzieć? Okazuje się, że chodzi o opakowanie, w jakim prezentowane są dane owoce. - Jeśli produkty są eksponowane w oryginalnym kartonie i widać etykietę producenta lub dystrybutora, sklep nie ma obowiązku przenosić tej informacji na wywieszkę. Jeżeli owoce są przesypane do zastępczych pojemników lub kartonów, wówczas należy przenieść wszystkie informacje z etykiety oryginalnej na wywieszkę – informuje Dorota Patejko, dyrektor ds. komunikacji i CSR Auchan Retail Polska. W przypadku tych konkretnych mandarynek produkt znajdował się w opakowaniu zastępczym, dlatego informację o zastosowanym konserwancie umieszczono przy nazwie produktu. - Sprzedawca jest zobowiązany informować klientów o tym, jakie środki chemiczne zostały użyte do oprysku owoców i warzyw. W przypadku mandarynek sprzedawanych na wagę bez opakowań informacja ta powinna znajdować się obok ceny. Wielkość czcionki określa Rozporządzenie UE – komentuje biuro prasowe Auchan. Sklep dodaje, że imazalil to środek o działaniu grzybobójczym, stosowany przez plantatorów w celu zmniejszenia szkód w uprawach i zwiększenia plonów. Może być stosowany w dawkach określonych przez UE. Z kolei internauta nie ma pewności co do jego bezpieczeństwa. "Zgodnie z Propozycją Kalifornijską 65, imazalil jest wymieniony jako 'znany czynnik powodujący raka'! Kupujecie? Co o tym sądzicie?" - pyta mężczyzna w poście na Facebooku. Facebook Imazalil to środek o działaniu grzybobójczym, stosowany przez plantatorów w celu zmniejszenia szkód w uprawach i zwiększenia plonów. Źródło: Facebook Eksperci przestrzegają To prawda - imazalil jest szkodliwym konserwantem, jeżeli przekroczymy jego dzienną, dawkę do spożycia. W Unii Europejskiej określany jest jako niebezpieczny dla zdrowia i środowiska. Agencja Ochrony Środowiska USA (EPA) klasyfikuje go jako środek prawdopodobnie wywołujący raka. - Ta substancja ma udowodnione negatywne działanie na organizm ludzki. Oskarża się ją o uszkadzanie układu nerwowego, rozrodczego i powstawanie nowotworów - komentuje prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, prezes Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego. Nie musimy jeść kilku kilogramów owoców, żeby "wprowadzić" szkodliwe konserwanty do naszego organizmu. Wystarczą nawet niewielkie ilości. Okazuje się, że dla ważącego 20 kg dziecka zjedzenie już nawet 2 pomarańczy pokrytych tym konserwantem może oznaczać ryzyko przekroczenia dziennej normy spożycia tej substancji. W przypadku dorosłego będą to mniej więcej 3 pomarańcze. Dlatego tak ważne jest mycie owoców cytrusowych przed spożyciem, nawet jeżeli obieramy je ze skórki. Jak to zrobić najlepiej? Jedni mówią, że wystarczy zwykła woda, inni sugerują wyparzenie skórki, a jeszcze inni umycie jej detergentem, np. płynem do naczyń lub mydłem. Można w tym celu użyć również szczoteczki. Dopiero po wykonaniu tych czynności, można zabrać się za obieranie owoców i jedzenie. Dotyczy to również bananów, cytryn czy właśnie mandarynek. - Imazalil jest bardzo skuteczny w swoim działaniu. Cytrusy, które są dostępne w sklepach, wyglądają jakby dopiero były zerwane z drzewa, pomimo długiego czasu transportu. To właśnie dzięki niemu – komentuje prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska. Ekspert dodaje, że ponad 80 proc. owoców pochodzących z upraw konwencjonalnych zawiera pozostałości środków ochrony roślin, które są dla człowieka trujące. Inne popularne konserwanty stosowane w przypadku owoców cytrusowych to tiabendazol czy orto-fenylofenolan sodu. Przekroczenie ich dziennych, dozwolonych dawek również może być szkodliwe dla naszego zdrowia. Uwaga również na jabłka Nie tylko owoce cytrusowe mogą mieć na swojej powierzchni niebezpieczne substancje. Dlaczego większość jabłek dostępnych w supermarketach jest "śliska", a ich skórka błyszcząca? Bo znajduje się na nich wosk, który m.in. zapobiega ich przedwczesnemu psuciu, zachowuje ich jędrność i atrakcyjny wygląd. Zazwyczaj jest to substancja jadalna, która nie szkodzi naszemu zdrowiu, ale często w przypadku jabłek importowanych nie jest to już takie pewne. Stosowanie E 905, czyli wosku mikrokrystalicznego budzi niemałe kontrowersje. Jest to produkt uboczny rafinacji ropy naftowej i nabłyszcza się nimi owoce. Uważać powinniśmy również na jabłka z woskiem carnauba (E 903), który pozyskiwany jest z liści palm rosnących w Brazylii. Stwierdzono, że u osób wrażliwych, może wywołać alergie. Ten rodzaj wosku wykorzystuje się również poza przemysłem spożywczym, np. do produkcji wosków do podłóg czy samochodów. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej wszystkie te woski są dopuszczone do stosowania w żywności. Wyjściem z sytuacji może być kupowanie owoców z upraw ekologicznych. Mamy wtedy pewność, że nie ma w nich konserwantów. Musimy jednak liczyć się z tym, że za takie produkty zapłacimy więcej. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl