Litery od A do E. Nowe oznaczenia w sklepach. Trzeba wiedzieć

Na opakowaniach produktów spożywczych coraz częściej możemy zauważyć literki od A do E, umieszczone na różnokolorowym tle. Co to takiego? To nowy system znakowania żywności - Nutri-Score, który pozwala szybko stwierdzić, czy dany produkt jest zdrowy, czy nie. Nie musimy sprawdzać tabeli wartości odżywczych, wystarczy, że poznamy znaczenie poszczególnych liter i kolorów.

Nie każdy konsument zna się składach produktów spożywczych i ich wartościach odżywczych. Dziwnie brzmiące nazwy przeróżnych dodatków do żywności ciężko jest wymówić, a jeszcze trudniej – zapamiętać. Z pomocą przychodzi "Nutri-Score", czyli nowy system znakowania żywności, który pozwala na odróżnienie produktu "lepszego" od "gorszego" pod względem wartości odżywczych.

"Tajemnicze" literki "wyrocznią" dla produktu

Nutri-Score to ogólny system znakowania żywności, którego stosowanie ma ułatwić dokonywanie słusznych wyborów żywieniowych. Jak go rozpoznać? Na opakowaniach szukajmy kodu składającego się z 5 liter (od A do E) i odpowiadającym im kolorom (od ciemnozielonego do czerwonego). Przykładowo produkt spożywczy o najwyższej wartości odżywczej będzie oznaczony literką "A" na ciemnozielonym tle. Z kolei przy produkcie najmniej wartościowych znajdziemy literkę "E" na czerwonym tle.

Danone to pierwszy producent w Polsce, który wprowadził w swoich produktach system Nutri-Score. Tego typu oznaczenia znajdują się także na niektórych opakowaniach produktów marek własnych kilku sieci handlowych np. Carrefour, Auchan czy Kaufland.

- Do końca 2020 roku, 30 proc. produktów marki własnej Auchan oznaczonych zostało tą etykietą, a wszystkie produkty marki własnej zostaną oznaczone do końca 2022 r. Wprowadzając prostą w odczytaniu i zrozumiałą etykietę żywieniową Nutri-Score chcemy ułatwić naszym klientom wybór najzdrowszych produktów – komentuje Dorota Patejko, dyrektor ds. komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

Podobną informację otrzymaliśmy od biura prasowego sklepu Kaufland. - Oznakowanie jest już obecne na części produktów marek własnych, a proces ten będzie kontynuowany i sukcesywnie rozwijany. W ten sposób Kaufland jeszcze bardziej będzie wspierać klientów przy podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych – komentuje Jerzy Piątek z Kaufland Polska.

Carrefour również stawia na tego typu oznaczenia. - Obecnie mamy około 150 produktów marki własnej z oznakowaniem Nutri-Score i sukcesywnie wprowadzamy oznakowanie na kolejnych produktach marki własnej. W tym roku planujemy podwojenie tej liczby – komentuje biuro prasowe Carrefour Polska.

W sklepie udało mi się znaleźć kilka produktów, które oznakowane są wg systemu Nutri-Score. Na przykład tortilla pszenna marki własnej Carrefour oznaczona jest literką "B" na jasnozielonym tle, co oznacza, że jest to produkt o dosyć wysokiej wartości odżywczej, ale nie jest to jednak "ideał'. Literkę "A" znalazłam przy tej samej tortilli, ale wyprodukowanej z mąki pełnoziarnistej. To znak, że to produkt o wysokiej wartości odżywczej.

Jogurty i mleczne desery marki Danone również oznaczone są wg systemu Nutri-Score.

Magia obliczeń

Jak nadawane są produktom odpowiednie literki i kolory? Finalna ocena wyliczana jest przez specjalny algorytm. Początkowy etap to nadawanie punktacji za zawartość odpowiednich składników. Pierwsza punktacja od 0 do 10 punktów – za składniki, których ilość w diecie należy ograniczać, takie jak: energia, cukry, tłuszcze nasycone i sód pochodzący z soli.

Druga - od 0 do 5 punktów za składniki korzystne, których spożycie należy zwiększać, tj. owoce, warzywa, orzechy, błonnik pokarmowy i białko. Kolejny etap to obliczanie punktacji w specjalnej skali Raynera. Od sumy punktów ze składników do ograniczenia odejmuje się sumę punktów składników pozytywnych. Wynik od -15 do + 40 klasyfikuje produkt do jednej z pięciu klas wartości – od A do E. Im niższy wynik w skali Raynera, tym wyższa wartość żywieniowa produktu. Produkty oznaczone literą "A" powinny gościć w naszej diecie jak najczęściej, a tych z literą "E" powinniśmy unikać lub spożywać je sporadycznie.