Wykańczające kontrole skarbówki. Przed Tuskiem trudne zadanie

Jakub Warnieło, doradca podatkowy i szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych MDDP w rozmowie z serwisem zauważa, że obecne przepisy są często nadużywane przez organy podatkowe. Kontrole mogą trwać kilka miesięcy, ale w protokole skarbówka wskazuje, że rzeczywiste działania kontrolne były wykonywane tylko w ciągu 12 dni roboczych. Co więcej, prawo przewiduje szereg wyjątków, co do których nie stosuje się limitów czasu prowadzenia kontroli.