Kontrolerzy zajrzą do śmietników. Sprawdzą, jak Polacy segregują odpady

"Patrząc na kontrole, które odbyły się w poprzednich latach, to widzimy butelki szklane czy plastikowe, wrzucane do koszy na odpady zmieszane. To nie jest kwestia edukacji. Rozumiem, że niektóre osoby nie wiedzą, gdzie wrzucić określony asortyment, ale jeśli ktoś wrzuca butelki szklane i plastikowe do pojemnika na odpady zmieszane, to znaczy, że ewidentnie nie segreguje" - dodawał w rozmowie z portalem.