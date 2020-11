Koronawirus. Dyrektor w WHO przekonuje: lockdownu da się uniknąć. Jest warunek

Dr Henri Kluge jest zwolennikiem tego, by jak najwięcej osób nosiło maseczki. Przekonuje wprawdzie, że same w sobie nie sprawią wprawdzie, że pandemia zniknie, lecz mogą przyczynić się do spowolnienia transmisji. Jego zdaniem, gdyby maseczki nosiło 95 proc. ludzi, można by uniknąć najbardziej drastycznych środków zaradczych z lockdownem na czele.