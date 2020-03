Koronawirus. Oburzony pasażer pokazuje bilet. Tyle kosztuje "pomoc" od LOT-u

LOT organizuje Polakom czarterowe połączenia z zagranicy. Za taką pomoc trzeba jednak zapłacić. - Anulowali nam rejs, więc musieliśmy kupić "ewakuacyjny" czarter. Cena takiego biletu to prawie 1 tys. zł. Kto nam odda pieniądze? – pyta pan Krzysztof.

LOT oferuje pasażerom pomoc w powrocie do kraju. Ta pomoc ma swoją cenę. (PAP/Archiwum prywatne, Fot: Marcin Obara)

Niedziela jest dniem próby dla podróżnych wracających do Polski. Na granicach przywrócono kontrole, a z ruchu powietrznego wyłączono rejsy międzynarodowe. Oznacza to, że pasażerowie, którzy mieli wcześniej wykupione bilety na takie połączenia, nie będą mogli z nich skorzystać.

Dla osób, które w tej sytuacji nie mają jak wrócić, rząd uruchomił specjalny program lotów czarterowych. Rejsy obsługuje polski przewoźnik LOT. I nie robi tego za darmo.

- Anulowano nam lot liniami Wizzair do Krakowa. Musieliśmy więc kupić "ewakuacyjny" czarter. Niestety, cena takiego biletu to prawie 1 tys. zł – pisze pan Krzysztof, który przebywa teraz z rodziną w Larnace na Cyprze i dosyła nam bilet razem z ceną.

Łącznie pan Krzysztof musiał zapłacić niemal 4 tys. zł za całą swoją rodzinę. Jak twierdzi, i tak miał szczęście, ponieważ pula była ograniczona i zabrakło biletów dla dwójki krewnych, którzy z nimi podróżowali.

- Gdy zapytałem konsula, co mam zrobić, jeśli nie mam tych pieniędzy to usłyszałem, abym pożyczył od rodziny. Polacy na Cyprze są zrozpaczeni. Kto nam odda pieniądze? – dodaje mężczyzna.

Wysokość zryczałtowanej stawki za lot do Polski jest różna i zależy od kierunku, z którego będzie realizowany. Przelot w granicach Europy kosztuje od 400 do 800 zł, zaś za przelot dalekiego zasięgu trzeba zapłacić od 1600 do 2400 zł. Resztę – teoretycznie – powinien dopłacić rząd.

Okazuje się, że pan Krzysztof nie jest jedynym niezadowolonym pasażerem. - To bulwersujące – pisze pan Grzegorz. - W listopadzie zapłaciłem 2100 zł za bilet do Tajlandii i z powrotem. Rejs anulowano, a teraz muszę zapłacić 2400 zł, aby móc wrócić do kraju. Więc gdzie ta pomoc od rządu? - pyta pasażer.

Z kolei pani Anna relacjonuje: - Proszę o przyjrzenie się akcji "Lot do domu", gdyż wygląda to tak, jakby rząd z LOT-em chcieli zarobić na sprowadzeniu rodaków do kraju. Przykładowo, mój lot Wizzair z Wielkiej Brytanii do Wrocławia kosztował 60 funtów za czteroosobową rodzinę. Jeżeli zdecydowalibyśmy się wracać z PLL LOT, musielibyśmy zapłacić 370 funtów.

Szacuje się, że w tej chwili za granicą przebywa ok. 200 tysięcy Polaków. Niewykluczone, że nie dla wszystkich starczy biletów. Część pasażerów skarży się, że strona przez którą można kupić bilety, zawiesza się.

- Pomimo hucznych zapowiedzi strona LOT-u, uruchomiona do rezerwacji lotów dla Polaków poza granicami kraju, nie działa. Nie można wysłać formularza po jego wypełnieniu. Wyskakuje błąd 404 - napisała pani Izabela w swoim zgłoszeniu na platformę #dziejesie.

Co na to LOT? Skontaktowaliśmy się ze spółką, która tłumaczy, że pasażerowie mogą mylić akcję "Lot do domu" z innymi połączeniami ze strony lot.com. Dlatego istotne jest, by rejestrować się za pomocą specjalnej strony i czekać na ofertę. Jak zapewnia LOT, podróżni będą informowani o biletach zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Przewoźnik podkreśla też, że nie zamierza wzbogacać się na trudnym położeniu podróżnych - loty są dotowane przez rząd. Obiecano nam również oficjalną odpowiedź, ale do momentu publikacji nie dostaliśmy jej.

Skąd zatem różnica? Warto wiedzieć, że tzw. tanie linie lotnicze różnicują koszt podróży: są pasażerowie, którzy płacą niską stawkę, ale również są tacy, którzy muszą wyłożyć o wiele, wiele więcej. Dzieje się tak np. w przypadku pasażerów kupujących lot w ostatniej chwili. W przypadku ryczałtu koszt rozkłada się po równo na wszystkich. I taką strategię miał przyjąć właśnie lot.

Michał Dworczyk z kancelarii premiera poinformował, że 12 tys. osób zgłosiło za pośrednictwem strony LOT-u chęć powrotu do kraju. To stan na niedzielne przedpołudnie. - Pierwsze samoloty za Ocean wylatują już dzisiaj. Dzisiaj będą realizowane pierwsze czartery z Londynu – dodał minister. W ciągu dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych wskazywało, że w sumie chętnych do powrotu jest 18 tys. osób.

