Koronawirus pokrzyżował plany Primarka. "Data otwarcia sklepu w późniejszym terminie"

Pierwszy Primark w Polsce zostanie otwarty w warszawskiej Galerii Młociny. Ma zająć dwa poziomy o łącznej powierzchni 3660 metrów kwadratowych. Będzie oferował modę damską, męską i dziecięcą, a także artykuły gospodarstwa domowego. Pierwotnie planowano, by sklep ruszył wiosną tego roku. Plany pokrzyżował jednak koronawirus.

- Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów jest dla nas sprawą najwyższej wagi, dlatego postanowiliśmy zrewidować nasze plany co do otwarcia pierwszego sklepu w Polsce wiosną 2020 roku. Plany dotyczące otwarć naszych sklepów są przez nas stale weryfikowane zgodnie z zaleceniami rządu oraz organów służby zdrowia w związku z pandemią COVID-19 - słyszymy w biurze prasowym Primarka w Polsce.

Do warszawskiego sklepu wciąż poszukiwani są pracownicy. - Prowadzimy rekrutację na ponad 250 stanowisk. Otrzymaliśmy wiele podań o pracę, nadal istnieje jednak możliwość zatrudnienia - informują przedstawiciele biura prasowego. Zapewniają, że pracownicy będą mogli liczyć na konkurencyjne wynagrodzenie i benefity pozapłacowe, np. prywatną opiekę medyczną, kartę multisport i programy szkoleniowe.

Wygląda na to, że Primark w Polsce musi się przygotować na nie lada wyzwanie. Miał je już przed koronawirusem, a teraz sytuacja dodatkowo się skomplikowała przez konieczność zachowywania 2-metrowego dystansu.

Primark musi nadrabiać zaległości. Koronawirus dał się mocno we znaki irlandzkiej marce. Tylko w ciągu miesiąca, od marca do kwietnia, obroty sieci z powodu zamknięcia sklepów spadły do zera. Sieć, która została założona w 1969 roku, nie prowadzi sklepu internetowego ani nie oferuje usług typu "kliknij i odbierz".