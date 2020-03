Koronawirus. Polacy wykupują środki dezynfekcyjne, ale puste półki w marketach to ciągle rzadkość

"Szanowni państwo. Informujemy, że nie mamy już żadnych preparatów do dezynfekcji" - tak wita potencjalnych klientów jeden ze sklepów internetowych. Jego konkurenci również nie nadążają z dostawami. Polacy częściej też kupują makaron, ryż czy konserwy. Jednak pustymi półkami straszy ciągle stosunkowo niewiele sklepów.

Próbujemy się dodzwonić do sklepu Higieniczny.pl, który jak sama nazwa wskazuje, specjalizuje się w środkach dezynfekcyjnych. Odpowiada nam jednak tylko nagrana wiadomość."Nie mamy już żadnych preparatów do dezynfekcji ani akcesoriów do dezynfekcji" - słyszymy w słuchawce. W dalszej części nagrania przedstawiciele sklepu wyjaśniają, że mieli "zalew zapytań" i nie byli w stanie już na nie odpowiadać. Dlatego, jeśli ktoś potrzebuje czegoś z pozostałej oferty sklepu, jest proszony o napisanie e-maila.