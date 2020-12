Koronawirus. Przez "blitz lockdown" Niemcy szturmują sklepy

Rząd Angeli Merkel postanowił więc działać zdecydowanie - od 16 grudnia do 10 stycznia w kraju będzie obowiązywał lockdown. "Blitz lockdown" - tak nazwała go prasa, co można tłumaczyć jako "błyskawiczny". Dziennikarze zza Odry wskazują, że wprowadzono go tak szybko, że Niemcy mogą mieć problem ze świątecznymi zakupami.